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27 июля 2026 в 04:20

Стало известно, как композиторы создают хиты для популярных артистов

Композитор Ревтов: успех песни определяют первые 10 секунд трека

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Первые 10 секунд трека играют решающую роль в успехе песни, заявил NEWS.ru композитор Сергей Ревтов. По его словам, композиция также не сможет стать хитом без грамотного маркетинга.

Музыкальные хиты не рождаются случайно. За песней, которую слушатели готовы ставить на повтор, стоит целая система. Я представляю хит в виде пятиконечной звезды. Каждый луч должен светить одинаково ярко. Если хотя бы один элемент слабый, эффекта уже не получится. Современная песня обязана зацепить слушателя уже в первые 10 секунд. Именно поэтому продюсеры все чаще используют ранние хуки, повторяющиеся музыкальные фразы и максимально плотное развитие композиции без длинных вступлений, — пояснил Ревтов.

Первым и главным элементом он назвал сильную мелодию. По словам композитора, она должна быть простой, легко запоминающейся и сразу привлекать слушателя. Специалист подчеркнул, что не менее важен текст: цепляющие фразы, эмоциональные образы и удачные припевы помогают песне надолго остаться в памяти.

Третьим компонентом я считаю качественную аранжировку. Именно она превращает музыкальную идею в современный и конкурентоспособный продукт. Однако даже этого недостаточно, если композицию исполняет неподходящий артист. Бывает, что песня написана отлично, но исполнитель просто не чувствует этот материал. Тогда один из лучей звезды перестает работать. Отдельное внимание уделю продвижению: когда ежедневно выходят тысячи новых треков, даже сильная композиция рискует остаться незамеченной без грамотного маркетинга и PR, — добавил Ревтов.

Он подчеркнул важность плейлистов, TikTok, поддержки блогеров, грамотного релиза, дистрибуции и профессионального пиара. По словам композитора, если раньше популярные композиции могли длиться четыре-пять минут, то сегодня аудитория делает выбор буквально за первые секунды.

Ранее экс-министр культуры Латвии и композитор Раймонд Паулс не осудил власти страны за запрет на трансляцию своих произведений. Он отметил, что это решение ему безразлично.

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