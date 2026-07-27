Врач раскрыла, о каких тяжелых недугах говорит головная боль Терапевт Умрик: головная боль может говорить о болезнях почек и сердца

Головная боль может быть признаком заболеваний почек и сердца, заявила NEWS.ru заведующая терапевтическим отделением Центра Шумакова Дарья Умрик. По ее словам, причиной неприятных ощущений также могут стать проблемы с дыхательной системой, из-за которых мозг не получает достаточно кислорода.

Самая частая «сердечная» причина головной боли — артериальная гипертензия. Ощущения при этом давящие, локализуются в затылке или висках, часто возникают по утрам после пробуждения. Симптом может сопровождать аритмии или сердечную недостаточность: из-за ухудшения функции органа мозг испытывает кислородное голодание. Также головная боль может указывать на сбои в работе почек. Это один из основных регуляторов артериального давления и фильтр организма. При гломерулонефрите, пиелонефрите, поликистозе нарушается выведение жидкости и синтез ренина, что ведет к стойкой «почечной» гипертензии, — поделилась Умрик.

Она подчеркнула, что головная боль не является ранним признаком заболеваний печени. По словам врача, этот симптом появляется на поздних стадиях из-за сильной интоксикации. Специалист пояснила, что поврежденный орган не может нейтрализовать токсины и они попадают в мозг с кровотоком, вызывая спутанность сознания и слабость.

Заболевания дыхательной системы, такие как ХОБЛ, тяжелая бронхиальная астма, пневмония, также нередко сопровождаются головной болью. Это связано с тем, что работа легких напрямую влияет на мозг через газообмен. При дыхательной недостаточности развивается гипоксия (нехватка кислорода) и гиперкапния (избыток углекислого газа). Сосуды мозга расширяются, внутричерепное давление растет, что провоцирует тупую, разлитую головную боль на фоне одышки и синюшности губ, — добавила Умрик.

Она отметила, что не следует терпеть головную боль, так как это может быть опасно. По словам врача, постоянный прием обезболивающих средств — это рискованный подход, поэтому если симптомы появляются часто, меняют характер или плохо снимаются таблетками, то необходимо обратиться к терапевту.

Ранее невролог Наталья Кадымова посоветовала вызывать скорую помощь при головной боли, если она сопровождается перекосом лица, слабостью в конечностях или проблемами с речью. По ее словам, также стоит обратиться за медицинской помощью, если синдром возник внезапно или стал невыносимым.