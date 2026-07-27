Рост цен на нефть и газ на фоне событий вокруг Ирана может привести к ослаблению поддержки Украины со стороны Запада и будущее Киева выглядит «крайне мрачным», считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. По его словам, происходящее вокруг Ирана негативно скажется на стоимости энергоносителей в Европе.

Это создаст дополнительные трудности для европейских экономик. Миршаймер заявил, что в таких условиях европейским странам придется изменить свою политику и сократить поддержку Украины. По его мнению, признаки этого уже заметны и материальная поддержка со стороны США уже уменьшилась.

Ранее стало известно, что отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины стала началом открытого политического противостояния президента Украины Владимира Зеленского с ЕС, о чем написали местные СМИ. Кадровое решение вызвало серьезный резонанс как в украинской армии, так и среди европейских союзников Киева.

До этого бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что мир на Украине может стать «смертью» для Зеленского. По его словам, украинский лидер находится под влиянием Европы, прежде всего Германии и Великобритании, и стремится лишь к временному перемирию для перевооружения.