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27 июля 2026 в 05:13

Россиянам объяснили, какие школьные тетради обязаны выдавать бесплатно

Депутат Свищев: школьные учебники в России предоставляются бесплатно

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Российские школы обязаны бесплатно обеспечивать учеников учебниками и учебными пособиями, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Все выданные материалы и пособия остаются собственностью школьной библиотеки, уточнил он.

Согласно федеральному закону «Об образовании в РФ», школы обязаны бесплатно предоставлять обучающимся учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, используемые в образовательном процессе. Это касается всех учебников, входящих в федеральный перечень, и рабочих тетрадей, которые являются частью утвержденного учебно-методического комплекта и используются на уроках в обязательном порядке, — заявил Свищев.

Он также напомнил, что Генпрокуратура разъясняла порядок предоставления рабочих тетрадей, включенных в обязательную программу. По его словам, материалы для факультативов, кружков, подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, а также тетради и атласы, не входящие в обязательный перечень, родители приобретают по собственному желанию.

Ранее новый учебник по обществознанию для девятого класса включили в федеральный перечень пособий, допущенных к использованию в школах. В нем появились темы о государстве и праве, будущем России, кредитных картах, мошенниках и правонарушениях. Отдельная глава пособия посвящена традиционным ценностям. В ней говорится, что именно в семье человек получает основные навыки и учится быть человеком.

Общество
Россия
Дмитрий Свищев
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