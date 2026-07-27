Россиянам объяснили, какие школьные тетради обязаны выдавать бесплатно

Российские школы обязаны бесплатно обеспечивать учеников учебниками и учебными пособиями, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Все выданные материалы и пособия остаются собственностью школьной библиотеки, уточнил он.

Согласно федеральному закону «Об образовании в РФ», школы обязаны бесплатно предоставлять обучающимся учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, используемые в образовательном процессе. Это касается всех учебников, входящих в федеральный перечень, и рабочих тетрадей, которые являются частью утвержденного учебно-методического комплекта и используются на уроках в обязательном порядке, — заявил Свищев.

Он также напомнил, что Генпрокуратура разъясняла порядок предоставления рабочих тетрадей, включенных в обязательную программу. По его словам, материалы для факультативов, кружков, подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, а также тетради и атласы, не входящие в обязательный перечень, родители приобретают по собственному желанию.

Ранее новый учебник по обществознанию для девятого класса включили в федеральный перечень пособий, допущенных к использованию в школах. В нем появились темы о государстве и праве, будущем России, кредитных картах, мошенниках и правонарушениях. Отдельная глава пособия посвящена традиционным ценностям. В ней говорится, что именно в семье человек получает основные навыки и учится быть человеком.