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27 июля 2026 в 06:00

Психолог ответила, как справиться со стрессом из-за риска сокращений

Психолог Каюрова посоветовала осваивать новые навыки при страхе сокращения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Специалистам следует сосредоточиться на освоении новых навыков и повышении личной профессиональной ценности в условиях растущей конкуренции на рынке труда и риска потери работы, заявила NEWS.ru кризисный психолог Елена Каюрова. По ее словам, действия, направленные на адаптацию к изменениям, помогают вернуть чувство контроля над жизнью.

В 2026 году конкуренция среди соискателей выросла выше комфортного уровня: в апреле на одну вакансию приходилось 10,3 резюме при нормальном показателе до восьми. Стресс в такой ситуации — неизбежная реакция. Когда человек сталкивается с риском сокращения или понимает, что найти новую работу стало сложнее, мозг начинает концентрироваться на угрозах. Кажется, что увольнение обязательно приведет к финансовому краху и достойную работу найти уже не получится. Справиться со стрессом поможет понимание, на что вы можете влиять. Мы не изменим ситуацию на рынке труда, но можем повысить свою профессиональную ценность. Улучшите качество резюме, осваивайте необходимые навыки, расширяйте круг профессиональных контактов. Такие действия возвращают ощущение, что вы не беспомощны перед обстоятельствами, — пояснила Каюрова.

Она отметила, что тревога снижается, когда человек действует и адаптируется к изменениям. По словам психолога, именно внутренняя готовность искать решения, а не попытки предугадать все риски, помогает легче переживать периоды нестабильности.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию Юлия Санина заявила, что сотрудник может уволиться во время больничного. По ее словам, работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе в любое время.

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