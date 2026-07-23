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23 июля 2026 в 11:45

HR-эксперт ответила, можно ли уволиться на больничном

HR-эксперт Санина: сотрудник может уволиться на больничном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сотрудник может уволиться во время больничного, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию Юлия Санина. Она отметила, что работник может расторгнуть трудовой договор по своей инициативе в любое время.

Общий срок предупреждения составляет две недели, и он начинает отсчитываться со следующего дня после того, как работодатель получил заявление. Дни больничного входят в этот срок, поэтому выходить на работу ради отработки не нужно, — рассказала Санина.

HR-эксперт подчеркнула, что для увольнения необходимо подать письменное заявление. По ее словам, его можно передать лично или отправить по почте с уведомлением о вручении.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин рассказал, что оформить больничный лист можно в течение 30 дней после увольнения. Он отметил, что первые три дня болезни оплачивает бывший работодатель, остальные дни — Социальный фонд России. По его словам, пособие облагается НДФЛ.

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