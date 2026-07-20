Финансист объяснил, как оформить больничный после увольнения Финансист Балынин: оформить больничный можно в течение 30 дней после увольнения

Оформить больничный лист можно в течение 30 дней после увольнения, рассказал «ФедералПресс» доцент Финансового университета при правительстве РФ кандидат экономических наук Игорь Балынин. Он отметил, что первые три дня болезни оплачивает бывший работодатель, остальные дни — Социальный фонд России. По его словам, пособие облагается НДФЛ.

Расчет дневного размера пособия будет осуществляться путем произведения среднедневного заработка за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, и 60% вне зависимости от страхового стажа, — рассказал Балынин.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что самозанятые теперь имеют право на оплачиваемый больничный лист. Эта возможность есть у тех, кто зарегистрирован в Социальном фонде России и своевременно уплачивает страховые взносы.