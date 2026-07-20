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20 июля 2026 в 11:59

В Госдуме напомнили о правилах оплаты больничного в 2026 году

Депутат Чаплин: самозанятые имеют право на оплачиваемый больничный лист

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Самозанятые теперь имеют право на оплачиваемый больничный лист, напомнил в беседе с RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Эта возможность есть у тех, кто зарегистрирован в Социальном фонде России и своевременно уплачивает страховые взносы.

В 2026 году система оплаты больничных претерпела серьезные изменения, затронувшие как суммы выплат, так и категории граждан, имеющих на них право. Ключевое новшество текущего года — запуск эксперимента по добровольному социальному страхованию для самозанятых. Для подключения нужно заключить договор через приложение «Мой налог», портал «Госуслуги» или при личном визите в отделение СФР. Право на пособие наступает после полугода регулярных отчислений. Сумма ежемесячного платежа зависит от выбранной страховой суммы, — отметил Чаплин.

Он уточнил, что размер пособия по временной нетрудоспособности определяется тремя параметрами: среднедневным заработком за два календарных года, предшествующих году наступления страхового случая (для больничных 2026 года — 2024 и 2025 годы), страховым стажем и продолжительностью заболевания. Процент выплаты зависит от стажа: 100% — при стаже более восьми лет, 80% — от пяти до восьми лет, 60% — до пяти лет. В случае стажа менее шести месяцев или отсутствия заработка в расчетном периоде пособие исчисляется исходя из минимального размера оплаты труда.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что размер пособия по временной нетрудоспособности за 10 дней болезни при страховом стаже 10 лет в 2026 году может составить 31 373 рубля. По его словам, сумма зависит от страхового стажа и средней заработной платы за два предыдущих года.

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