Новый учебник Медведева по обществознанию: что пишет о семье, религии, ИИ

Новый учебник по обществознанию для девятого класса был официально включен в федеральный перечень допущенных к использованию в российских школах. Он разработан под редакцией заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Какие новые темы в него включены, что о пособии сказали в Совфеде и Госдуме — в материале NEWS.ru.

Какие новые темы появятся в учебнике по обществознанию под редакцией Медведева

В учебнике школьникам расскажут о государстве и праве, пути России в будущем, кредитных картах, мошенниках и правонарушениях. Кроме того, одна из тем — это традиционные ценности. В главе, посвященной этому вопросу, говорится о том, что именно в семье человек учится быть человеком, получая основные навыки.

«Самая многодетная семья в России живет в Липецке. В ней 20 детей — 12 дочерей и восемь сыновей, есть две пары двойняшек. Пожелаем им счастья», — говорится в пособии.

Всего в учебнике 239 страниц, пять глав и 23 параграфа. Один из них посвящен религии. Он открывается эпиграфом с цитатой русского философа XX века Павла Флоренского: «Религия есть — или по крайней мере притязает быть — художницей спасения».

Тематический раздел состоит из 10 страниц и включает четыре подраздела: «Религия как часть культуры», «Мировые вероучения», «Православие» и «Свобода совести». Текст сопровождается изображениями иконы Андрея Рублева «Святая Троица», храма Христа Спасителя в Москве, картины Александра Иванова «Явление Христа народу», а также фотографиями Иволгинского дацана и мечети «Сердце Чечни».

Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург в беседе с NEWS.ru отметил, что содержание школьных учебников позволяет формировать у учеников отношение к власти, государству и роли в обществе. В главе «Россия на пути в будущее» говорится о технологическом развитии нашей страны и важности суверенитета. В разделе «Семья в экономике» рассказывается о платежных инструментах, семейном бюджете, дебетовых и кредитных картах, а также о телефонных мошенниках.

«Критически относитесь ко всей поступающей информации, даже якобы от представителей банков и якобы от органов власти: нужно всегда перепроверять информацию в официальных источниках. Не стесняйтесь обратиться за помощью к родным и близким», — предупреждают составители учебника.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В книге также содержатся дополнительные материалы для изучения, контрольные вопросы, проверочные задания и практические упражнения. Руководитель Института содержания и методов обучения Максим Костенко отметил, что учебный материал связан с реальными жизненными ситуациями, с которыми сталкиваются современные подростки.

Серия новых учебников уже напечатана. Их начнут использовать в школах с 1 сентября. Для выпускных классов пособия внедрят в 2027 году. Референт Управления президента РФ Владислав Кононов рассказал, что переход на новую единую линейку литературы для старшеклассников будет идти поэтапно в течение двух лет.

Что сказали в Совфеде о новом учебнике по обществознанию под редакцией Медведева

Новая редакция учебника стала более ориентированной на современные процессы, происходящие в стране и мире, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. По его словам, такой формат подачи материала может сделать предмет более понятным и интересным для подростков.

«Также считаю, что это, безусловно, отразится на формировании патриотической повестки. На мой взгляд, школа должна формировать уважение к стране, знание ее истории, понимание роли государства и ответственности гражданина», — сказал он.

Собеседник подчеркнул, что обществознание остается одним из самых востребованных предметов для сдачи ЕГЭ и поступления на гуманитарные специальности в вузах.

Что сказали в Госдуме о новом учебнике по обществознанию под редакцией Медведева

Все школьные учебники периодически необходимо обновлять, заметил в беседе с NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, в девяностые годы в пособиях по обществознанию не было таких понятий, как искусственный интеллект или мошенничество в цифровой среде.

«Одно дело — классические учебники по математике или физике. Но и в них могут появляться определенные нюансы и удобства для понимания предмета. Если появляются новые факты, выводы и акценты, на это нужно обращать внимание», — подчеркнул парламентарий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какую главу можно добавить в новый учебник по обществознанию

В новый учебник по обществознанию необходимо добавить главу о президенте России Владимире Путине, отметил в беседе с NEWS.ru кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников. По его словам, нужно подчеркнуть роль Путина в восстановлении российского государства после экономических и политических потрясений девяностых годов.

«Также нужно рассказать о роли президента в технологическом прорыве, который Россия совершила в ракетостроении и космической отрасли», — считает Иванников.

По его словам, в связи с переходом РФ на новый технологический уровень необходимо внести корректировки во все учебники. Это касается не только гуманитарных наук, но и математики, физики и химии.

Что сказал юрист о новом учебнике по обществознанию под редакцией Медведева

Идеологическими основами нашего будущего и главными ценностями являются единство, приверженность правде, милосердие и семья, заметил в беседе с NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Новый учебник может помочь национальной идее, но не сразу, предположил он.

«Пока это лишь ее элементы, так сказать, проба пера. После того как по учебнику отучатся как минимум десяток-другой старших классов, можно будет говорить о том, помог ли он национальной идее», — отметил юрист.

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