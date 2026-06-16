Мединский показал учебник с портретом Балабанова на открытии памятника

Помощник президента РФ Владимир Мединский на открытии памятника Алексею Балабанову в Екатеринбурге продемонстрировал новый учебник обществознания для 10-го класса с портретом режиссера, передает РИА Новости. Книга появится в школах со следующего года.

Вот у меня в руках новый учебник обществознания для 10-го класса. Со следующего года он будет в школе, совсем новый. Вот здесь, в разделе «Культура», я увидел портрет режиссера Алексея Балабанова, — сказал Мединский.

Помощник президента добавил, что Балабанов впитал в себя дух свободы и музыку свердловского рок-клуба. По его словам, режиссер в своих картинах передал суть русского человека и стал великим русским творцом, поскольку сам писал сценарии, придумывал героев и снимал кино.

Памятник Балабанову установили у Дворца молодежи в Екатеринбурге. Его создал скульптор Мейрам Баймуханов. По его задумке, режиссер сидит в пустом бронзовом трамвае. Это отсылка к фильму «Брат» — на похожем транспорте герой Сергея Бодрова-младшего уходил от преследователей на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Фальш-рельсы под вагоном соединены с трамвайной линией.

Ранее Мединский ответил на критику единого учебника по истории. Он отметил, что оппоненты не нашли в издании фактологических ошибок. По его словам, 99% претензий сводятся к субъективному восприятию подачи материала, а не к неточностям в содержании.