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16 июня 2026 в 19:02

Сын Балабанова достал секретные архивы ради «бронзового трамвая» с отцом

При создании памятника Балабанову использовали редкие кадры, которых нигде нет

Памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову на площади у Дворца молодежи в Екатеринбурге Памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову на площади у Дворца молодежи в Екатеринбурге Фото: Ирина Семенова/РИА Новости
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Сын режиссера Алексея Балабанова Федор рассказал ИС «Вести», что принес скульптору Мейраму Баймуханову уникальные снимки молодого отца, которых нет в интернете. По его словам, фотографии помогли автору бронзового монумента лучше проработать детали и прочувствовать характер создателя культовых фильмов.

Хотелось, чтобы Балабанов был молодым, энергичным, потому что Свердловск, «Брат» — это период его максимальной энергетики, максимального, так сказать, творческого рассвета. И поэтому принес, конечно, молодые фотографии, которых нет в интернете, поэтому Мейрам нигде не мог их найти. И это очень сильно помогло ему увидеть какие-то нюансы, вещи, — рассказал наследник.

Ранее в Екатеринбурге на площади у Дворца молодежи открыли бронзовый памятник Балабанову. Монумент появился недалеко от дома, где он когда-то жил. Скульптура изображает режиссера, который сидит в пустом трамвае. Под вагоном расположены фальш-рельсы, которые соединены с действующей трамвайной линией.

До этого помощник президента России Владимир Мединский на открытии памятника Балабанову в Екатеринбурге показал новый учебник обществознания для 10-го класса с портретом режиссера. Пособие появится в российских школах со следующего года.

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Алексей Балабанов
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