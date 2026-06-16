Сын Балабанова достал секретные архивы ради «бронзового трамвая» с отцом При создании памятника Балабанову использовали редкие кадры, которых нигде нет

Сын режиссера Алексея Балабанова Федор рассказал ИС «Вести», что принес скульптору Мейраму Баймуханову уникальные снимки молодого отца, которых нет в интернете. По его словам, фотографии помогли автору бронзового монумента лучше проработать детали и прочувствовать характер создателя культовых фильмов.

Хотелось, чтобы Балабанов был молодым, энергичным, потому что Свердловск, «Брат» — это период его максимальной энергетики, максимального, так сказать, творческого рассвета. И поэтому принес, конечно, молодые фотографии, которых нет в интернете, поэтому Мейрам нигде не мог их найти. И это очень сильно помогло ему увидеть какие-то нюансы, вещи, — рассказал наследник.

Ранее в Екатеринбурге на площади у Дворца молодежи открыли бронзовый памятник Балабанову. Монумент появился недалеко от дома, где он когда-то жил. Скульптура изображает режиссера, который сидит в пустом трамвае. Под вагоном расположены фальш-рельсы, которые соединены с действующей трамвайной линией.

До этого помощник президента России Владимир Мединский на открытии памятника Балабанову в Екатеринбурге показал новый учебник обществознания для 10-го класса с портретом режиссера. Пособие появится в российских школах со следующего года.