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16 июня 2026 в 13:27

В Екатеринбурге появился монумент создателю «Брата» и «Жмурки»

В Екатеринбурге открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову

Памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову на площади у Дворца молодежи в Екатеринбурге Памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову на площади у Дворца молодежи в Екатеринбурге Фото: Ирина Семенова/РИА Новости
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В Екатеринбурге торжественно открыли памятник знаменитому уральскому режиссеру Алексею Балабанову, передает РИА Новости. На мероприятии присутствовали сотни местных жителей, а также представители культурной сферы, политики и музыканты.

Скульптура установлена рядом с Дворцом молодежи. Молодой режиссер изображен сидящим в пустом трамвайном вагоне, выполненном из бронзы. Вагон напоминает тот, на котором герой фильма «Брат» Данила Багров уезжал от преследователей. Под вагоном расположены фальш-рельсы, которые соединены с действующей трамвайной линией. Композиция памятника содержит множество аллюзий на фильмы, рок-культуру и биографию автора.

Алексей Балабанов родился в 1959 году в Свердловске, который сегодня известен как Екатеринбург. Он прославился своими фильмами «Жмурки», «Мне не больно», «Груз 200» и легендарной серией картин «Брат». В 2013 году режиссер скончался от острой сердечной недостаточности.

Ранее сообщалось, что на могиле рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) установили бронзовый памятник в полный рост. До этого планировалось изготовить монумент из гранита.

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