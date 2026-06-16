Памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову на площади у Дворца молодежи в Екатеринбурге

В Екатеринбурге появился монумент создателю «Брата» и «Жмурки» В Екатеринбурге открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову

В Екатеринбурге торжественно открыли памятник знаменитому уральскому режиссеру Алексею Балабанову, передает РИА Новости. На мероприятии присутствовали сотни местных жителей, а также представители культурной сферы, политики и музыканты.

Скульптура установлена рядом с Дворцом молодежи. Молодой режиссер изображен сидящим в пустом трамвайном вагоне, выполненном из бронзы. Вагон напоминает тот, на котором герой фильма «Брат» Данила Багров уезжал от преследователей. Под вагоном расположены фальш-рельсы, которые соединены с действующей трамвайной линией. Композиция памятника содержит множество аллюзий на фильмы, рок-культуру и биографию автора.

Алексей Балабанов родился в 1959 году в Свердловске, который сегодня известен как Екатеринбург. Он прославился своими фильмами «Жмурки», «Мне не больно», «Груз 200» и легендарной серией картин «Брат». В 2013 году режиссер скончался от острой сердечной недостаточности.

Ранее сообщалось, что на могиле рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) установили бронзовый памятник в полный рост. До этого планировалось изготовить монумент из гранита.