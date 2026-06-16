Девятиклассники смогут изучать обществознание по учебнику Медведева «Просвещение» напечатало учебник по обществознанию под редакцией Медведева

Издательство «Просвещение» напечатало новый учебник по обществознанию для 9-го класса под редакцией заместителя председателя Совбеза РФ, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, сообщает ТАСС. Учебник уже включен Минпросвещения в федеральный перечень и с 1 сентября 2026 года начнет использоваться в школах.

Руководитель Института содержания и методов обучения Максим Костенко отметил, что особенностью нового пособия стала его практикоориентированность. Учебный материал связан с реальными жизненными ситуациями, с которыми сталкиваются современные подростки.

Школьникам предлагается анализировать общественные процессы, правовые и экономические вопросы, учиться принимать обоснованные решения, оценивать различные точки зрения и применять полученные знания в повседневной жизни, — сказал он.

Учебник объемом 239 страниц состоит из пяти глав и 23 параграфов. Он содержит словарь терминов и список рекомендуемых интернет-ресурсов. Открывает книгу вступительное слово Медведева.

Ранее помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский заметил, что критики единого учебника по истории предъявляют авторам претензию не к фактологическим ошибкам, а к «эмоциональному впечатлению избыточных побед». По его оценке, 99% комментариев в адрес учебника сводятся именно к этому ощущению.