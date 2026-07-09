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09 июля 2026 в 12:49

Путин поручил проверить учебники по русскому языку и литературе

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин поручил Рособрнадзору провести анализ того, насколько содержание действующих школьных учебников по русскому языку и литературе соответствует реальным заданиям в ЕГЭ, сообщила пресс-служба Кремля. Проверка необходима для устранения возможных расхождений между повседневной школьной программой и выпускными аттестационными материалами.

По результатам анализа обеспечить приведение содержания контрольных измерительных материалов в соответствие с содержанием единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе, — указано в тексте поручения.

Доклад должен быть готов к 1 марта 2028 года, после этого Рособрнадзор должен будет проводить проверки ежегодно. Ответственным за исполнение назначен глава ведомства Анзор Музаев.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор разрабатывает модель проведения обязательного устного экзамена по истории для девятиклассников. Музаев добавил, что нововведение стартует с 2028 года, а сейчас отрабатываются возможные форматы проведения.

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