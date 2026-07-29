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29 июля 2026 в 21:43

В Госавтоинспекции развеяли популярный фейк для водителей

С 1 августа водителей не будут проверять на наличие европротоколов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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С 1 августа водителей не будут проверять на наличие бумажных бланков европротокола, заявила пресс-служба Госавтоинспекции России на канале в мессенджере МАКС. В ведомстве уточнили, что такие слухи не соответствуют действительности.

Распространяемая в СМИ, сети Интернет и социальных сетях информация о том, что якобы с 1 августа сотрудники Госавтоинспекции будут проверять у водителей бумажные бланки европротокола, не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

В ГАИ напомнили, что перечень документов, которые водитель обязан предъявлять инспектору, установлен правилами дорожного движения. Бумажные бланки европротокола в этот список не входят. В ведомстве также подчеркнули, что изменения в законодательстве в сфере безопасности дорожного движения заранее публикуются на официальных государственных ресурсах.

Ранее автоюрист Лев Воропаев заявил, что за отсутствие знака аварийной остановки предусмотрен штраф в размере 1 тыс. рублей. Эксперт отметил, что так называемый световозвращающий красный треугольник необходимо выставлять напоказ не только при ДТП, но и при вынужденном торможении в местах, где это запрещено.

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В Госавтоинспекции развеяли популярный фейк для водителей
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