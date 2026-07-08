Автоюрист напомнил, что грозит за отсутствие знака аварийной остановки

За отсутствие знака аварийной остановки предусмотрен штраф в размере 1 тыс. рублей, напомнил в беседе с «Газетой.Ru» автоюрист Лев Воропаев. Эксперт отметил, что так называемый световозвращающий красный треугольник необходимо выставлять напоказ не только при ДТП, но и при вынужденном торможении в местах, где это запрещено.

У нас из основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации в 2024 году исключили знак аварийной остановки как обязательный элемент, но другие главы правил дорожного движения предписывают обязательно выставлять знак аварийной остановки, — уточнил Воропаев.

В случае если соответствующий знак будет отсутствовать, водителя могут привлечь по первой части статьи 12.27 КоАП РФ. Эксперт добавил, что знак нужно разместить на задней части машины, если на ней не работает аварийная сигнализация.

Ранее Воропаев заявил, что самостоятельное изготовление бензина может обернуться штрафом от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Кроме этого, по его словам, попытки сварить топливо на кухне или в гараже чреваты поломкой двигателя.