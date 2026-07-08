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08 июля 2026 в 11:15

Автомобилистов предостерегли от самостоятельного изготовления бензина

Юрист Воропаев: самостоятельная варка бензина чревата штрафом от 5 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Самостоятельное изготовление бензина может обернуться штрафом от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» юрист Лев Воропаев. Кроме этого, по его словам, попытки сварить топливо на кухне или в гараже чреваты поломкой двигателя.

За изготовление топлива для себя, без продажи, физлицу грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Если последствия в виде тяжкого вреда здоровью или смерти, то это 219-я статья УК, вплоть до семи лет лишения свободы. Но для личных целей — это нарушение правил пожарной безопасности, статья 20.4 КоАП, — отметил Воропаев.

Он добавил, что за незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с изготовлением топлива, грозит административный штраф до 2 тыс. рублей по статье 14.1 КоАП. Однако, если оборот достигает нескольких миллионов рублей — а в бытовых условиях это почти невозможно, — ответственность может стать уже уголовной.

Ранее экономист Олег Чередниченко заявил, что россияне стали ставить газобаллонное оборудование на автомобили на фоне проблем с поставками бензина. По его словам, объем спроса на установку ГБО в июне увеличился примерно на 35% относительно показателей марта — апреля текущего года.

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