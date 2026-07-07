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07 июля 2026 в 12:13

Экономист объяснил, почему россияне переводят автомобили на газ

Экономист Чередниченко: россияне ставят ГБО на авто на фоне проблем с бензином

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Россияне стали ставить газобаллонное оборудование на автомобили на фоне проблем с поставками бензина, рассказал NEWS.ru доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета им. Г. А. Плеханова Олег Чередниченко. По его словам, объем спроса на установку ГБО в июне увеличился примерно на 35% относительно показателей марта-апреля текущего года.

Но это лишь цифры, за которыми во многом кроется эмоциональная составляющая, не учитывающая законы рынка и достаточно простых расчетов: на фоне активизации спроса растет и цена на ГБО и его установку — в настоящее время средняя цена «стартовых» комплектов начинается с 60 тыс. руб., а если говорить о «сложных» автомобилях (прежде всего — высокотехнологичных из Китая), то в этом случае цена уходит за 100 тыс. руб., — рассказал Чередниченко.

Он также напомнил, что на рынке пока не так много компаний, специализирующихся на ГБО, которые прошли официальную сертификацию, а установка оборудования в неофициальных сервисах может нести в себе опасность как для самих водителей, так для их пассажиров.

Ранее член правления Союза автосервисов Илья Плисов рассказал, что современные моторы не рассчитаны на газовое оборудование. По его словам, газ сокращает срок службы двигателя, поэтому экономия может привести к еще большим расходам.

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цены на бензин
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