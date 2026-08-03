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03 августа 2026 в 13:48

Автомобилистам дали советы, как подготовиться к дальней поездке в жару

Экономист Пестриков призвал взять в дальнюю дорогу резервную канистру с маслом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Перед тем, как отправиться в дальнюю поездку жарким днем, рекомендуется запастись резервной канистрой с маслом, посоветовал в беседе с URA.RU экономист Сергей Пестриков. Он также посоветовал заранее подготовить радиатор и вентилятор, залить правильный антифриз и топливо, а также проверить все приборы в машине.

Обязательно в дорогу возьмите с собой резервную канистру — важно, чтобы она была именно такая, которая уже залита, потому что смешивание разных типов может привести к химической реакции, выпадению осадка и потере охлаждающих свойств. В условиях жаркого климата стоит использовать летние классы масел, а не всесезонные — до +30 °C 5W-30, 5W-40, а при +30 °C и выше 5W-40, 10W-40, — порекомендовал Пестриков.

В ходе подготовки колес к длительной летней поездке в жару стоит провести комплексную проверку. В частности, следует осмотреть покрышки на наличие порезов, трещин, грыж и износа. Также лучше оценить состояние дисков и при необходимости выполнить балансировку, подчеркнул эксперт.

Ранее автоэксперт Максим Шелков рассказал, что подержанную восстановленную машину после серьезного ДТП можно распознать по деталям разных годов выпуска. Он посоветовал перед покупкой автомобиля сравнить величину зазоров кузовных панелей на левой и правой сторонах.

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