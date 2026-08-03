Диетолог назвала незаменимые летние продукты

Летом в каждый прием пищи следует добавлять овощи, в особенности свежие, порекомендовала диетолог Римма Мойсенко. По ее словам, переданным «Радио 1», в рацион лучше включить больше молодого картофеля, сельдерея, щавеля, шпината и редиса.

Лучше [выбирать] свежие [овощи]. В замороженных меньше витаминов и полезных веществ. Овощи хранят в себе большое количество калия и магния. Советую сельдерей, щавель, шпинат — пусть это будет большое количество зелени, которые мы можем сорвать с грядки. Овощи — это основа необходимых микроэлементов, витаминов. Они должны быть на столе буквально в каждый прием пищи. И если у нас три-четыре приема пищи в течение летнего периода, то овощи должны быть всегда, — призвала Мойсенко.

Она также отметила пользу укропа, петрушки, кинзы и салатных листьев. Незаменимым летним продуктом врач также назвала редис, содержащий мощные антиоксиданты и полифенол.

Ранее биолог Ирина Лялина заявила, что употребление бананов, шпината, авокадо, папайи и кокоса — источников калия — помогает контролировать артериальное давление. По ее словам, для нормализации этого показателя здоровья также подойдут клубника, малина и смородина. Эти ягоды содержат не только вышеуказанный минерал, но и антоцианы.