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03 августа 2026 в 15:06

История с заражением девочки ВИЧ-инфекцией в больнице получила продолжение

Уголовное дело возбудили после заражения школьницы ВИЧ-инфекцией в больнице

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В ростовском городе Азове возбудили уголовное дело после заражения школьницы ВИЧ-инфекцией в больнице, сообщил представитель областного главка МВД. По его словам, которые приводит РИА Новости, следствие квалифицирует произошедшее по статье о заражении вирусом иммунодефицита человека при ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей.

Следственным отделом МВД России Азовский возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 122 УК РФ (Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), — отметил собеседник агентства.

По имеющейся информации, девочку могла заразиться из-за антисанитарии. Врачи азовской больницы многократно использовали одноразовые приборы вместо того, чтобы их утилизировать. Ростовский Росздравнадзор начал проверку в отношении медучреждения.

Ранее стало известно, что инцидентом с заражением ВИЧ и гепатитом С заинтересовались сотрудники прокуратуры. Они также приступили к проверке произошедшего. Правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

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