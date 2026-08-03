История с заражением девочки ВИЧ-инфекцией в больнице получила продолжение Уголовное дело возбудили после заражения школьницы ВИЧ-инфекцией в больнице

В ростовском городе Азове возбудили уголовное дело после заражения школьницы ВИЧ-инфекцией в больнице, сообщил представитель областного главка МВД. По его словам, которые приводит РИА Новости, следствие квалифицирует произошедшее по статье о заражении вирусом иммунодефицита человека при ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей.

Следственным отделом МВД России Азовский возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 122 УК РФ (Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), — отметил собеседник агентства.

По имеющейся информации, девочку могла заразиться из-за антисанитарии. Врачи азовской больницы многократно использовали одноразовые приборы вместо того, чтобы их утилизировать. Ростовский Росздравнадзор начал проверку в отношении медучреждения.

Ранее стало известно, что инцидентом с заражением ВИЧ и гепатитом С заинтересовались сотрудники прокуратуры. Они также приступили к проверке произошедшего. Правоохранители устанавливают все детали произошедшего.