Мать отправила сына обворовать знакомых в обмен на сладости На Ставрополье женщина пообещала сыну сладости за кражу денег у знакомой

Жительницу Ставропольского края будут судить по обвинению в вовлечении девятилетнего сына в кражу. Как сообщили в региональной прокуратуре в МАКСе, женщина попросила ребенка вынести деньги из дома знакомых, пообещав ему за это сладости.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 3 статьи 150 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет, — говорится в сообщении.

По версии следствия, в мае 2026 года в селе Покровском женщина поручила сыну зайти в дом знакомых, найти деньги и передать их ей. Мальчик выполнил просьбу, забрал коробку из-под наушников, в которой хозяева хранили наличные, и отдал ее матери.

Ранее в Ставрополе осудили организатора и 13 участников преступного сообщества, которые недоливали топливо на автозаправках. Схема действовала на 17 станциях, а ущерб клиентам превысил 60 млн рублей. В преступное сообщество входили менеджеры заправок, программисты, хакеры и операторы АЗС. С 2014 по 2017 год они использовали специальный программно-аппаратный комплекс, который позволял незаметно недоливать клиентам оплаченное топливо.