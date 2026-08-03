Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Геленджик

Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Геленджик Девять пострадавших при атаке ВСУ на Геленджик находятся в тяжелом состоянии

Девять пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ в Геленджике находятся в тяжелом состоянии, среди них трое детей, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. По его словам, которые передает РИА Новости, всего госпитализирован 21 человек.

Девять пострадавших, в том числе трое детей — в тяжелом состоянии. Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, — сказал он.

Ранее глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что число пострадавших в результате атаки ВСУ, по уточненным данным, составило 47 человек. Погибли шесть человек, трое из которых дети. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал удары ВСУ циничным и бесчеловечным преступлением.

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