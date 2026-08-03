В США сделали заявление о совместном производстве ракет Patriot с Украиной Уитэкер: США обсуждают совместное производство ракет Patriot с Украиной

США по-прежнему рассматривают возможность совместного с Украиной производства компонентов для систем Patriot, в том числе в сотрудничестве с европейскими странами, заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитэкер в интервью Fox Business. По его словам, экспорт ракет Patriot PAC-3 жестко контролируется, и их производство разрешено только американскому производителю.

Но существуют возможности для совместного производства с украинцами и европейцами, чтобы расширить промышленную базу и поддержать оборону Украины и Европы. Мы сейчас работаем над рядом таких соглашений, — сказал Уитэкер.

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что украинский тыл в ближайшие месяцы ждут тяжелые времена. Причина, по его словам, кроется в нехватке комплексов Patriot и ракет к ним, о поставках которых президент страны Владимир Зеленский попросил Вашингтон.

Тем временем стало известно, что поставки вооружений из США на Украину сократились почти в пять раз по сравнению с периодом президентства Джо Байдена. В частности, с марта 2022 года по декабрь 2024 года Вашингтон предоставил Киеву около $43,4 млрд военной поддержки.