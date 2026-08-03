Сетки способны защитить российские пляжи от атак ВСУ, подобных удару по Архипо-Осиповке в Краснодарском крае, заявил NEWS.ru полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, закрывать места отдыха нет необходимости, так как существуют другие способы уберечь мирное население.

Первое, что может защитить от атак ВСУ, это народный метод — сетки и маски. [Удар по Архипо-Осиповке] — не первая атака на российские пляжи, это террористический акт, направленный на создание атмосферы страха и неуверенности. В качестве защиты должно быть оповещение МЧС, своевременное доведение сигналов, разведка, технические силы и средства, которые разворачиваются на побережье. Следующий этап — мобильные огневые группы, которые ведут боевые действия с этими воздушными системами, — сказал Матвийчук.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в центре Европы орудует террористическое бандформирование, оккупировавшее государственный аппарат Украины. Так она прокомментировала удар ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком.