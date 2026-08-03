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03 августа 2026 в 19:08

Раскрыто, чем занимался экипаж пропавшего под Иркутском самолета

Пропавший под Иркутском самолет выполнял мониторинг лесопожарной обстановки

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
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Самолет Cessna 182, с которым в Иркутской области была потеряна связь, выполнял мониторинг лесопожарной обстановки в Приангарье, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в МАКСе. На борту воздушного судна находились два человека. На поиски пропавшего борта будут направлены два вертолета и самолет, добавил он.

Буквально час назад пришло сообщение от региональной диспетчерской службы Министерства лесного комплекса, что в назначенное время не вышел на связь и не вернулся в место вылета самолет Cessna 182, который занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Восточного МСУТ СК России сообщила, что борт авиакомпании S7, следовавший по маршруту Новосибирск — Краснодар, развернулся и приземлился в аэропорту отправления. По информации ведомства, инцидент произошел из-за воспламенения силовой установки.

Кроме того, местная полиция сообщила, что в Словакии при падении легкомоторного воздушного судна погибли трое. Среди жертв — двое взрослых и один несовершеннолетний, включая отца с ребенком. За штурвалом находился опытный летчик.

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