Названа предварительная причина крушения Ту-22М3

Предварительная причина крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области — отказ двигателей, сообщил в мессенджере МАКС губернатор региона Игорь Кобзев. По его словам, члены экипажа доставлены в больницу.

Предварительно, причина крушения — отказ двигателей, — написал губернатор.

Ранее в Сети опубликовали момент крушения самолета Ту-22М3 в Иркутской области. Воздушное судно упало во время планового учебно-тренировочного полета. Бомбардировщик потерял управление и рухнул недалеко от берега Ангары. Известно, самолет выполнял полет без боекомплекта. В Минобороны России заявили, что крушение произошло при заходе на посадку, и экипаж успел катапультироваться.

До этого сообщалось, что жизни спасшихся пилотов ничего не угрожает. Как рассказал губернатор региона, их нашли местные жители. По предварительной информации, на земле обошлось без разрушений.