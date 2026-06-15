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15 июня 2026 в 18:13

Названа предварительная причина крушения Ту-22М3

Губернатор Кобзев: Ту-22М3 мог рухнуть из-за отказа двигателей

Ту-22М3 Ту-22М3 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Предварительная причина крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области — отказ двигателей, сообщил в мессенджере МАКС губернатор региона Игорь Кобзев. По его словам, члены экипажа доставлены в больницу.

Предварительно, причина крушения — отказ двигателей, — написал губернатор.

Ранее в Сети опубликовали момент крушения самолета Ту-22М3 в Иркутской области. Воздушное судно упало во время планового учебно-тренировочного полета. Бомбардировщик потерял управление и рухнул недалеко от берега Ангары. Известно, самолет выполнял полет без боекомплекта. В Минобороны России заявили, что крушение произошло при заходе на посадку, и экипаж успел катапультироваться.

До этого сообщалось, что жизни спасшихся пилотов ничего не угрожает. Как рассказал губернатор региона, их нашли местные жители. По предварительной информации, на земле обошлось без разрушений.

Регионы
Иркутская область
Игорь Кобзев
Ту-22М3
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