Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 17:08

Появилась информация о пострадавших в результате крушения Ту-22М3

Губернатор Кобзев: при крушении Ту-22М3 под Иркутском пострадали четыре человека

Ту-22М3 Ту-22М3 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Медики работают с четырьмя членами экипажа самолета Ту-22М3 в Иркутской области, при необходимости их отправят в областной центр, сообщил в МАКС губернатор Игорь Кобзев. По предварительным данным, экипаж успел катапультироваться, все члены найдены живыми, жертв и разрушений нет.

По предварительной информации, экипаж успел катапультироваться. Их нашли местные, живыми. Жертв и разрушений нет. С экипажем уже работают медики, при необходимости людей готовы эвакуировать в областной центр, — написал Кобзев.

Оперативные службы выехали к месту происшествия. В Минобороны уточнили, что самолет совершал учебно-тренировочный вылет без боекомплекта. Губернатор призвал жителей не поддаваться панике и пообещал, что более точная информация будет предоставлена позднее.

Ранее сообщалось, что самолет разбился в районе города Свирска. Очевидцы заявили, что видели пилотов, спускавшихся на парашютах. Telegram-канал SHOT опубликовал момент крушения самолета. По его информации, бомбардировщик потерял управление и упал недалеко от берега Ангары. Кобзев заявил, что пилотов упавшего воздушного судна нашли местные жители.

Регионы
Иркутская область
авиакатастрофы
Игорь Кобзев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые подробности о взрыве в пятиэтажке Самары
СК взялся за дело о таинственной пропаже ребенка на реке Сунжа в Ингушетии
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется летняя погода
Депздрав Москвы раскрыл правду о попавшем под удар молнии школьнике
Трамп устроил бои на юбилей: лучшие фото турнира UFC в Белом доме
В России появится Национальная кинопремия детского контента «Хлопушка»
Гаагский арбитраж отклонил требование Украины снести Крымский мост
Находящийся под санкциями Охлобыстин заявил о разочаровании Парижем
Двух пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог выписали из больницы
Международный арбитраж поставил точку в 10-летнем споре России и Украины
Косметолог назвала главное правило летнего ухода
Педофил изводил до энуреза: «идеальный» дядя с 4 лет растлевал племянницу
«Радио Судного дня» передало третье за день сообщение
Семьям погибших при пожаре в многоэтажном доме выплатят по 100 тысяч рублей
Захарова коротко ответила на угрозы Германии Калининграду и Петербургу
Пнувшая чужого ребенка сибирячка оказалась «рецидивисткой»
«Целенаправленно бьет»: Сальдо раскрыл истинный смысл атак ВСУ
Найдена несостыковка в словах Зеленского о приглашении Путина на саммит G7
Пространство для отдыха: почему мы все чаще выбираем спокойные интерьеры
«Происки хейтеров»: продюсер оценил версию с двойником Шакиры на ЧМ-2026
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.