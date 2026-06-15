Появилась информация о пострадавших в результате крушения Ту-22М3 Губернатор Кобзев: при крушении Ту-22М3 под Иркутском пострадали четыре человека

Медики работают с четырьмя членами экипажа самолета Ту-22М3 в Иркутской области, при необходимости их отправят в областной центр, сообщил в МАКС губернатор Игорь Кобзев. По предварительным данным, экипаж успел катапультироваться, все члены найдены живыми, жертв и разрушений нет.

По предварительной информации, экипаж успел катапультироваться. Их нашли местные, живыми. Жертв и разрушений нет. С экипажем уже работают медики, при необходимости людей готовы эвакуировать в областной центр, — написал Кобзев.

Оперативные службы выехали к месту происшествия. В Минобороны уточнили, что самолет совершал учебно-тренировочный вылет без боекомплекта. Губернатор призвал жителей не поддаваться панике и пообещал, что более точная информация будет предоставлена позднее.

Ранее сообщалось, что самолет разбился в районе города Свирска. Очевидцы заявили, что видели пилотов, спускавшихся на парашютах. Telegram-канал SHOT опубликовал момент крушения самолета. По его информации, бомбардировщик потерял управление и упал недалеко от берега Ангары. Кобзев заявил, что пилотов упавшего воздушного судна нашли местные жители.