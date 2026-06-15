Кобзев раскрыл судьбу пилотов рухнувшего ТУ-22М3

Экипаж военного самолета ТУ-22М3, упавшего при заходе на посадку в Боханском районе, успели катапультироваться, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале. По его словам, пилотов нашли местные жители, в результате инцидента никто не пострадал.

По предварительной информации экипаж успел катапультироваться. Их нашли местные, живыми. Жертв и разрушений нет, — отметил Кобзев.

Глава региона уточнил, что к месту происшествия выехали оперативные службы. По информации Минобороны РФ, самолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта.

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал момент крушения самолета. По его информации, бомбардировщик потерял управление и упал недалеко от берега Ангары.

До этого в северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва разбился учебно-тренировочный самолет, принадлежащий военно-воздушным силам страны. Оба летчика, находившиеся на борту, погибли. Воздушное судно рухнуло на жилые дома в округе Мардан в тот момент, когда экипаж выполнял учебное задание. Сообщалось. что трое местных жителей получили ранения различной степени тяжести.