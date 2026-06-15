Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 16:43

Кобзев раскрыл судьбу пилотов рухнувшего ТУ-22М3

Кобзев: пилоты упавшего самолета ТУ-22М3 успели катапультироваться

Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Экипаж военного самолета ТУ-22М3, упавшего при заходе на посадку в Боханском районе, успели катапультироваться, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале. По его словам, пилотов нашли местные жители, в результате инцидента никто не пострадал.

По предварительной информации экипаж успел катапультироваться. Их нашли местные, живыми. Жертв и разрушений нет, — отметил Кобзев.

Глава региона уточнил, что к месту происшествия выехали оперативные службы. По информации Минобороны РФ, самолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта.

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал момент крушения самолета. По его информации, бомбардировщик потерял управление и упал недалеко от берега Ангары.

До этого в северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва разбился учебно-тренировочный самолет, принадлежащий военно-воздушным силам страны. Оба летчика, находившиеся на борту, погибли. Воздушное судно рухнуло на жилые дома в округе Мардан в тот момент, когда экипаж выполнял учебное задание. Сообщалось. что трое местных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Россия
Игорь Кобзев
Иркутская область
ТУ-22М3
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ситуация сложная»: Патрушев объяснил жертвы теракта на Дубровке
Появились новые подробности о взрыве в пятиэтажке Самары
СК взялся за дело о таинственной пропаже ребенка на реке Сунжа в Ингушетии
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется летняя погода
Депздрав Москвы раскрыл правду о попавшем под удар молнии школьнике
Трамп устроил бои на юбилей: лучшие фото турнира UFC в Белом доме
В России появится Национальная кинопремия детского контента «Хлопушка»
Гаагский арбитраж отклонил требование Украины снести Крымский мост
Находящийся под санкциями Охлобыстин заявил о разочаровании Парижем
Двух пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог выписали из больницы
Международный арбитраж поставил точку в 10-летнем споре России и Украины
Косметолог назвала главное правило летнего ухода
Педофил изводил до энуреза: «идеальный» дядя с 4 лет растлевал племянницу
«Радио Судного дня» передало третье за день сообщение
Семьям погибших при пожаре в многоэтажном доме выплатят по 100 тысяч рублей
Захарова коротко ответила на угрозы Германии Калининграду и Петербургу
Пнувшая чужого ребенка сибирячка оказалась «рецидивисткой»
«Целенаправленно бьет»: Сальдо раскрыл истинный смысл атак ВСУ
Найдена несостыковка в словах Зеленского о приглашении Путина на саммит G7
Пространство для отдыха: почему мы все чаще выбираем спокойные интерьеры
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.