Самолет ВВС Пакистана рухнул и окатил людей огнем Два летчика разбились на тренировочном самолете в Пакистане

В северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва разбился учебно-тренировочный самолет, принадлежащий военно-воздушным силам страны, сообщило информационное агентство Xinhua. В результате инцидента оба находившихся на борту летчика погибли.

Воздушное судно рухнуло на жилые дома в округе Мардан в тот момент, когда экипаж выполнял учебное задание. Из-за падения самолета трое местных жителей получили ранения различной степени тяжести. На опубликованных в Сети кадрах запечатлен момент крушения, во время которого на проезжавших рядом людей вылилось горящее топливо.

В настоящий момент на месте авиакатастрофы работают специализированные спасательные команды. Специалисты проводят разбор завалов и оказывают помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что четыре человека получили травмы после крушения вертолета в аэропорту Норт-Перри в городе Пембрук-Пайнс. Представители пожарной службы рассказали, что пострадавшие были доставлены в больницу в стабильном состоянии. Спасательные бригады прибыли в аэропорт после получения сообщений о происшествии и обнаружили вертолет с повреждениями средней тяжести. Пилот и пассажиры покинули самолет до прибытия служб.