Во Флориде вертолет перевернулся и врезался в самолет

Во Флориде вертолет перевернулся и врезался в самолет NBC 6: четыре человека чудом выжили после крушения вертолета в Пембрук-Пайнес

Четыре человека получили травмы после крушения вертолета в аэропорту Норт-Перри в городе Пембрук-Пайнес, сообщили телеканалу NBC 6 представители пожарной службы. Пострадавшие были доставлены в больницу в стабильном состоянии.

Спасательные бригады прибыли в аэропорт после получения сообщений о происшествии и обнаружили вертолет с повреждениями средней тяжести. Пилот и пассажиры покинули самолет до прибытия служб.

Федеральное управление гражданской авиации уточнило, что вертолет Robinson R44 разбился при вылете из аэропорта, перевернувшись и врезавшись в припаркованный самолет. Два источника в аэропорту также сообщили, что пилот, участвовавший в инциденте, работает в компании Sky Helicopter Tours.

Ранее в Доминиканской Республике частное воздушное судно Gulfstream G200 разбилось при попытке совершить аварийное приземление в аэропорту. На его борту находились два члена экипажа — оба пилота погибли. В Сети опубликованы видеозаписи произошедшего, где запечатлено, как самолет сильно подскакивает на взлетной полосе.