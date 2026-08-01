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01 августа 2026 в 15:25

Легендарный альпинист погиб из-за схода лавины в Пакистане

Альпинист Пурджа погиб во время восхождения на Броуд-Пик в Пакистане

Нирмал Пурджа Нирмал Пурджа Фото: IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press
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Непальский альпинист-рекордсмен Нирмал Пурджа, известный как Нимсдай, погиб в результате схода лавины на горе Броуд-Пик в Пакистане, сообщили представители команды Elite Exped. Вместе с Пурджей умерли его напарники и гиды Пур Бахадур Гурунг и Нима Шерпа. За несколько дней до трагедии, 27 июля, альпинист сообщил в социальных сетях, что изначально не планировал восхождение на Броуд-Пик, однако решил подняться на вершину ради нового мирового рекорда.

Мир потерял одного из величайших альпинистов; лидера, который вдохновлял миллионы своей смелостью, скромностью и непоколебимой верой в то, что человеческий потенциал гораздо больше, чем мы часто себе представляем, — уточнили представители команды Пурджи.

Ранее сообщалось, что тела еще четырех альпинистов обнаружили в Пакистане после схода лавины на горе Броуд-Пик. При этом уточняется, что всего после происшествия пропавшими числятся 10 человек. По данным телеканала, троих альпинистов уже доставили в город Скарду, а поиски оставшихся продолжаются.

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