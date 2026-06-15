Стало известно о крушении сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3

Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, самолет разбился в районе города Свирска.

По предварительной версии источника, члены экипажа успели катапультироваться. Как пишет канал, очевидцы сообщили о спускавшихся на парашютах членах экипажа.

Ранее в северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва разбился учебно-тренировочный самолет, принадлежащий военно-воздушным силам страны. Оба летчика, находившиеся на борту, погибли. Воздушное судно рухнуло на жилые дома в округе Мардан в тот момент, когда экипаж выполнял учебное задание. Сообщалось. что трое местных жителей получили ранения различной степени тяжести.

До этого американский певец Оливер Три погиб в результате столкновения двух вертолетов в районе Рекрейо-дос-Бандейрантес на юго-западе Рио-де-Жанейро. Трагедия унесла жизни шести человек. Три находился в Бразилии с гастрольным туром: несколько дней назад он выступил в Сан‑Паулу, а в июле планировал продолжить гастроли в Европе.