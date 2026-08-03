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03 августа 2026 в 19:30

Посыльный спрятал мобильники в подошве кроссовок для заключенного в СИЗО

В СИЗО Петербурга перехватили посылку с телефонами в подошве кроссовок

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Сотрудники СИЗО-1 в Санкт-Петербурге перехватили посылку, в которой были спрятаны два мобильных телефона и зарядные устройства, сообщили на сайте ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Запрещенные предметы были замурованы в подошве кроссовок. Отправителю грозит административный штраф до 50 тыс. рублей.

При досмотре посылки, с использованием современного оборудования, сотрудники СИЗО-1 обнаружили и изъяли, спрятанные ухищренным способом в подошве кроссовок 2 мобильный телефона, сим-карту, 2 зарядных устройства и комплектующие к ним, — уточнила пресс-служба ведомства.

Действия посыльного рассматривают как административное правонарушение. Согласно законодательству, попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся под стражей, влечет наложение штрафа в размере от 25 до 50 тыс. рублей с полной конфискацией найденных вещей. В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего инцидента.

Ранее осужденный за незаконный вывод средств в ОАЭ Артем Чекалин, являющийся бывшим мужем блогера Валерии Чекалиной, попросил сотрудников ОНК организовать ему посещение храма на территории СИЗО-2 «Бутырка». При этом мужчина отметил, что не имеет претензий к условиям своего содержания и регулярно занимается в спортзале вместе с сокамерниками.

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