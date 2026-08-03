Полиция задержала 60 человек в ходе рейда в кочевых поселениях Ленобласти

В Ленинградской области полиция задержала 60 человек в ходе рейда в кочевых поселениях Всеволожского района, пишет Gazeta.SPb со ссылкой на МВД России. У нарушителей изъяли 50 литров алкоголя сомнительного происхождения, ружье, травматический пистолет и 56 патронов. Серия мероприятий прошла в деревне Верхние Осельки, поселках Ковалево, Янино-1 и Янино-2.

В ходе рейда полицейские проверили 175 жилых строений и 315 человек, а также осмотрели 187 единиц транспорта. Несколько мужчин попытались скрыться, но были задержаны.

По итогам проверки правоохранители составили шесть административных протоколов и шесть рапортов по факту незаконного подключения 89 жилых строений к коммуникациям. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции оформили 18 протоколов за нарушение ПДД. Два автомобиля в итоге забрали на спецстоянку.

Ранее сообщалось, что около 20 мигрантов были доставлены в отдел полиции по Ломоносовскому району Ленинградской области по итогам рейдов в трех строительных городках в Новоселье. Всего стражи порядка проверили документы у 576 человек, из которых 544 являлись иностранными гражданами.