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03 августа 2026 в 14:30

Суд огласил приговор «водочному королю» по делу о хищении доли в комбинате

Экс-сенатора Сабадаша приговорили к 12 годам по делу о хищении доли в комбинате

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Головинский суд Москвы приговорил бизнесмена и бывшего сенатора Александра Сабадаша к 12 годам колонии строгого режима по делу о хищении доли в Выборгском целлюлозно-бумажном комбинате, передает ТАСС. Прокуратура просила назначить Сабадашу 15 лет лишения свободы.

Путем частичного сложения наказаний назначить Сабадашу А. В. наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима, — говорится в приговоре.

Сабадаш родился в Ленинграде в 1965 году. В конце 1980-х он получил право на импорт в Россию шведской водки Absolut, а в 1997 году стал владельцем крупнейшего ликеро-водочного завода Санкт-Петербурга «Ливиз».

С 2003 по 2006 год Сабадаш представлял Ненецкий автономный округ в Совете Федерации. В 2006 году занимавший пост председателя Совфеда Сергей Миронов выступил за досрочное прекращение его полномочий, сославшись на пропуски заседаний и наличие у сенатора зарубежного бизнеса. После этого Сабадаш добровольно сложил полномочия.

Ранее Верховный суд оставил без изменений приговор Сухробу Хайдарову по делу о разбойном нападении, одним из фигурантов которого также был актер Сергей Базанов, снимавшийся в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Судья предыдущей инстанции назначил осужденному 20 лет колонии.

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