«Девочки, работайте»: Семенович обратилась к россиянкам

Певица и актриса Анна Семенович в рамках круглого стола на тему «Семья — территория безопасности: системные решения против домашнего насилия» призвала девушек самостоятельно зарабатывать, чтобы иметь возможность уйти от агрессивного и злого мужчины. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, уверенность в собственных силах дает женщине свободу выбора.

Я всегда говорю: девочки, работайте, зарабатывайте. Так вы будете уверены, что сможете уйти от мужчины, который вас обижает и подвергает домашнему насилию. Сможете сказать, что он вас не содержит, и уйти. А то у нас многие девушки хотят богатого ухажера, чтобы сидеть дома и ничего не делать. И в песнях у молодых артистов есть такое направление, — отметила певица.

Семенович подчеркнула, что современная эстрада слишком часто транслирует песни, далекие от традиционных ценностей. Она выразила убеждение, что артистам следует пропагандировать любовь, уважение, семью и взаимопонимание. Певица также призвала звезд не ограничиваться светскими мероприятиями, а участвовать в социальной жизни и помогать людям по мере возможностей.

Я призываю всех своих коллег не только красоваться на телевизоре, ездить на разные мероприятия, пить просекко и есть черную икру, но и участвовать в социальной жизни людей, помогать, кто чем может, — резюмировала Семенович.

Ранее она рассказала, что согласилась на уговоры своего жениха Дениса Шреера переехать за город, но только в экодом. Она назвала это условие основным требованием к жилью мечты.