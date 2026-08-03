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03 августа 2026 в 15:17

«Девочки, работайте»: Семенович обратилась к россиянкам

Семенович призвала женщин зарабатывать самостоятельно и не зависеть от мужчин

Анна Семенович Анна Семенович Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Певица и актриса Анна Семенович в рамках круглого стола на тему «Семья — территория безопасности: системные решения против домашнего насилия» призвала девушек самостоятельно зарабатывать, чтобы иметь возможность уйти от агрессивного и злого мужчины. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, уверенность в собственных силах дает женщине свободу выбора.

Я всегда говорю: девочки, работайте, зарабатывайте. Так вы будете уверены, что сможете уйти от мужчины, который вас обижает и подвергает домашнему насилию. Сможете сказать, что он вас не содержит, и уйти. А то у нас многие девушки хотят богатого ухажера, чтобы сидеть дома и ничего не делать. И в песнях у молодых артистов есть такое направление, — отметила певица.

Семенович подчеркнула, что современная эстрада слишком часто транслирует песни, далекие от традиционных ценностей. Она выразила убеждение, что артистам следует пропагандировать любовь, уважение, семью и взаимопонимание. Певица также призвала звезд не ограничиваться светскими мероприятиями, а участвовать в социальной жизни и помогать людям по мере возможностей.

Я призываю всех своих коллег не только красоваться на телевизоре, ездить на разные мероприятия, пить просекко и есть черную икру, но и участвовать в социальной жизни людей, помогать, кто чем может, — резюмировала Семенович.

Ранее она рассказала, что согласилась на уговоры своего жениха Дениса Шреера переехать за город, но только в экодом. Она назвала это условие основным требованием к жилью мечты.

Шоу-бизнес
Россия
Анна Семенович
домашнее насилие
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