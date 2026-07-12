Концерт российской звезды сорвался после девяти часов ожидания

Певица Анна Семенович сообщила в социальных сетях, что не смогла вылететь из аэропорта Иркутска из-за непогоды и пропустила концерт. Исполнительница находится там уже около девяти часов.

Артистка должна была отправиться накануне в 18:00 по местному времени (13:00 мск) рейсом авиакомпании «ИрАэро» из Иркутска в Нижнеангарск. Оттуда ее должны были доставить в Северобайкальск, где планировалось выступление в рамках Дня БАМовца.

Однако рейс перенесли из-за сильного тумана. В результате Семенович не успела на концерт и осталась в аэропорту Иркутска. Певица рассказала, что воспользовалась вынужденной паузой, чтобы поспать на диване в VIP-зале. Кроме того, в том же аэропорту из-за непогоды также задержался телеведущий Дмитрий Губерниев.

Ранее Семенович рассказала о настойчивых поклонниках, которые следовали за ней во время гастролей. Певица призналась, что некоторые фанаты ездили за ней по разным городам. По словам артистки, поклонники могли караулить ее у служебного входа, пытались передать подарки, а также предлагали ей различные непристойные вещи.