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12 июля 2026 в 10:45

Концерт российской звезды сорвался после девяти часов ожидания

Анна Семенович провела ночь в аэропорту из-за непогоды и пропустила свой концерт

Анна Семенович Анна Семенович Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Певица Анна Семенович сообщила в социальных сетях, что не смогла вылететь из аэропорта Иркутска из-за непогоды и пропустила концерт. Исполнительница находится там уже около девяти часов.

Артистка должна была отправиться накануне в 18:00 по местному времени (13:00 мск) рейсом авиакомпании «ИрАэро» из Иркутска в Нижнеангарск. Оттуда ее должны были доставить в Северобайкальск, где планировалось выступление в рамках Дня БАМовца.

Однако рейс перенесли из-за сильного тумана. В результате Семенович не успела на концерт и осталась в аэропорту Иркутска. Певица рассказала, что воспользовалась вынужденной паузой, чтобы поспать на диване в VIP-зале. Кроме того, в том же аэропорту из-за непогоды также задержался телеведущий Дмитрий Губерниев.

Ранее Семенович рассказала о настойчивых поклонниках, которые следовали за ней во время гастролей. Певица призналась, что некоторые фанаты ездили за ней по разным городам. По словам артистки, поклонники могли караулить ее у служебного входа, пытались передать подарки, а также предлагали ей различные непристойные вещи.

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