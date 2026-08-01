США начнут брать залог за визу у граждан 50 стран

США с 3 августа начнут брать залог в размере $20 тыс. (1,5 млн рублей) при подаче заявлений на туристические и бизнес-визы с иностранных граждан, сообщает государственный департамент Штатов. В перечень включили 50 государств, среди которых 30 африканских стран, а также Киргизия, Таджикистан и другие. Российских граждан эти правила не коснутся.

Сотрудники консульств могут потребовать от заявителей на получение соответствующих неиммиграционных виз внести залог в размере до $20 тыс. в качестве условия выдачи визы — по усмотрению самих сотрудников консульств, — сказано в заявлении.

Ранее власти США начали массово задерживать иностранцев с просроченными визами. Под такие меры подпали в том числе супруги американских граждан и мигранты с действующими разрешениями на работу. Среди задержанных оказались и люди, находившиеся в легальном сером статусе.

До этого адвокат из Нью-Йорка Аркадий Бух рассказал, что обещания ускорить или гарантировать получение визы США через связи с действующими или бывшими консулами являются признаком мошенничества. По его словам, американские консульские сотрудники находятся под пристальным контролем властей как во время службы, так и после выхода на пенсию.