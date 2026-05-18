Стало известно, кто «наскреб» денег на освобождение Ермака Залог для освобождения Ермака внесли семь физлиц и семь юрлиц

Деньги на залог для бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака внесли семь юридических и семь физических лиц, сообщает «Страна.ua». Отмечается, что обвиняемого в растрате политика выпустили из СИЗО за 140 млн гривен (227 млн рублей).

Среди жертвователей — бывший футболист и экс-тренер сборной Украины Сергей Ребров. Он внес 30 млн гривен (49 млн рублей). Также среди физических лиц — Роза Тапанова (8 млн гривен, или 13 млн рублей), Сергей Свириба (6,5 млн гривен, или 11,4 млн рублей), адвокат Игорь Фомин (5 млн гривен, или 8,3 млн рублей), Александр Крикунов (500 тыс. гривен, или 800 тыс. рублей), Алина Волошина — 368 тыс. гривен, или 607 тыс. рублей, Владимир Петров — (80 тыс. гривен, или 132 тыс. рублей)

Также более 100 млн гривен (166 млн рублей) внесли юрлица. Среди них — ООО «СУ „Сэм“», Научно-исследовательское Судебно-экспертное учреждение, АО «де Лего Лата», ЧП «Св-Групп», ООО «Миралиф», АО «А.ДВА.КА.Т» и ООО «Арена Марин».

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что жизнь экс-главы офиса президента Украины фактически висит на волоске. По мнению парламентария, приказ о его устранении может поступить от Лондона, Парижа или Берлина.