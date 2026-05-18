18 мая 2026 в 16:03

Выругавшийся на встрече с Хинштейном чиновник объяснил, к кому обращался

Выругавшийся на встрече с Хинштейном Зайцев заявил, что не думал его оскорбить

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Выругавшийся матом на совещании с губернатором Курской области Александром Хинштейном глава приграничного Большесолдатского района Владимир Зайцев заявил, что не думал никого оскорблять. По его словам, которые передает Telegram-канал Baza, инцидент произошел случайно.

Зайцев объяснил, что фраза была адресована неким людям в его небольшом кабинете, которые якобы шумели и мешали его участию в онлайн-заседании с губернатором. О ком идет речь, он не уточнил. Чиновник также подчеркнул, что не понял, как и почему в этот момент включился его микрофон.

Ранее сообщалось, что в адрес главы Большесолдатского района назначена служебная проверка после нецензурных выражений во время заседания правительства Курской области с участием губернатора. По информации пресс-службы облправительства, его действиям дадут правовую оценку.

До этого стало известно, что каждый второй работающий россиянин употребляет нецензурные выражения в офисе. По словам аналитиков, мужчины делают это заметно чаще женщин. Они опросили 1600 респондентов и выяснили, что коллективы, где полностью обходятся без мата, сегодня встречаются довольно редко.

Регионы
Курская область
Александр Хинштейн
нецензурная лексика
