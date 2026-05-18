Россия и Китай подпишут рекордное число документов в ходе визита Путина Ушаков: Москва и Пекин подготовят к подписанию около 40 двусторонних соглашений

В рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в Пекин планируется подписание около 40 важнейших межгосударственных документов, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, подготовленный пакет соглашений нацелен на дальнейшее мощное укрепление стратегического партнерства двух стран во всех ключевых сферах, передает РИА Новости.

По завершении переговоров состоится церемония подписания документов. Их на данный момент около 40, причем согласовано так, что 21 документ будет подписан в присутствии лидеров, а об остальных будет просто объявлено на церемонии, — отметил представитель Кремля.

Ранее Ушаков раскрыл состав делегации, с которой президент поедет в Пекин. В состав правительственного блока вошли сразу пять заместителей председателя правительства, включая Дениса Мантурова, Татьяну Голикову и Александра Новака. Помощник президента сыронизировал, что на время переговоров премьер-министр Михаил Мишустин фактически «останется в Москве один».