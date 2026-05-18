Ушаков объяснил, почему союз России и Китая важен для всего мира

18 мая 2026 в 16:17

Ушаков: союз России и Китая важен для всего мира в качестве стабилизирующей силы

Юрий Ушаков Фото: kremlin.ru
Союз России и Китая важен для всего остального мира, так как стабилизирует его, заявил помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Он отметил, что «российско-китайская связка» особенно востребована в нынешней ситуации.

Наша тесная российско-китайская связка особенно востребована в нынешней международной ситуации, она носит стабилизирующий характер, — сказал Ушаков.

Он также отметил, что Москва и Пекин вместе придерживаются идеи формирования более справедливого и демократического мироустройства. По его словам, обе страны выступают за культурно-цивилизационное многообразие и уважение суверенного равенства государств.

Ранее помощник главы государства рассказывал, что официальный визит Путина в Китай начнется с торжественной встречи на центральной площади Пекина с участием почетного караула и оркестра. Ушаков отмечал, что сопровождать российского лидера в этой важнейшей зарубежной поездке будет беспрецедентно мощная команда управленцев, куда вошли пять вице-премьеров и восемь министров.

