18 мая 2026 в 16:27

Ушаков рассказал, какие вопросы поднимут Путин и Си Цзиньпин на встрече

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят тему сотрудничества по углеводородам

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Тема сотрудничества по углеводородам будет обсуждаться на встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, в консультациях примут участие представители профильных проектов, передает ТАСС.

Подробности сейчас не буду озвучивать, но эта тема, я считаю, будет весьма подробно обсуждаться между лидерами с участием непосредственных представителей, которые задействованы во всех этих проектах, — ответил дипломат.

Ранее представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что предстоящий визит Путина в Китай будет посвящен вопросам двустороннего сотрудничества, а также международной и региональной повестке. Переговоры российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина запланированы на 19–20 мая.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Китай рад приезду Путина, в отличие от недавнего визита американского лидера Дональда Трампа. Аналитик отметил, что его отъезд вызвал в Пекине только чувство удовлетворения. При этом политику США на мировой арене экс-разведчик охарактеризовал как исключительно деструктивную.

