Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 мая 2026 в 17:04

Умер известный российский художник театра и кино

Художник театра и кино Устинов умер в возрасте 72 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Умер художник театра и кино, академик отделения театрального и кинодекорационного искусства Российской академии художеств (РАХ) Юрий Устинов, сообщили ТАСС в пресс-службе РАХ. Ему было 72 года.

Воспитанник выдающихся художников-сценографов М. М. Курилко-Рюмина и В. Я. Левенталя, он являлся блестящим продолжателем высоких традиций своих учителей, мастером яркого и разностороннего творческого дарования, — указали в академии.

Устинов стал известен благодаря постановкам «Жизель» Адольфа Адана в Санкт-Петербургском балете Бориса Эйфмана, «Опричник» Петра Чайковского в Большом театре, «Травиата» Джузеппе Верди в Театре оперы и балета Воронежа и другим.

Ранее скончался актер театра и кино Вадим Александров. Звезде сцены было 87 лет. Заслуженный артист России, окончивший училище имени Щепкина, посвятил сцене десятилетия, работая в Центральном детском театре и Театре-студии Олега Табакова.

Также на 76-м году жизни скончался телеведущий Владимир Молчанов. За последний год он несколько раз попадал в больницу. Молчанов за 2025 год был госпитализирован пять раз с резкими болями в животе — последний раз зимой, медики подозревали у него желудочно-кишечное кровотечение.

Общество
художники
смерти
театры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подмосковной полиции пришлось ловить ушедших в «самоволку» детсадовцев
Вакансии-пустышки. Срочные, без опыта: как вычислить и обезопасить себя
ВСУ начали комбинированный обстрел российского региона
Врач рассказала, какая одежда спасает от перегрева в зной
Женщина и ее пятилетний внук погибли при пожаре в Подмосковье
Иран захотел отдать уран России вместо США
Десятки БПЛА атаковали российский регион
Врач назвала порядок действий при солнечном ударе
Сломавший ребра школьнице подросток будет сдавать ОГЭ под конвоем ФСИН
«Какое это горе»: ребенок погиб при атаке ВСУ в преддверии дня рождения
А вот теперь — смерть! Зеленский доигрался: от Банковой останется пепелище
«На три с плюсом»: Мостовой подвел итоги выступления «Спартака» в РПЛ
Экс-депутат Рады раскрыл, кто доминирует в политике Киева
Сомнолог назвал идеальную температуру для ночного отдыха
Финансист рассказал, сколько нужно зарабатывать для максимальных ИПК
«Достойное место»: известный тренер оценил результат «Балтики» в РПЛ
Ребенок от Козловского, слухи о романе с Зеленским: как живет Акиньшина
Россиянка заявила о пропаже дочери после выхода из приюта в Мексике
Суд обязал организатора марафонов Блиновской вернуть 35 млн рублей
Врач объяснила, почему нужно есть больше фруктов и овощей в жару
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.