Умер известный российский художник театра и кино Художник театра и кино Устинов умер в возрасте 72 лет

Умер художник театра и кино, академик отделения театрального и кинодекорационного искусства Российской академии художеств (РАХ) Юрий Устинов, сообщили ТАСС в пресс-службе РАХ. Ему было 72 года.

Воспитанник выдающихся художников-сценографов М. М. Курилко-Рюмина и В. Я. Левенталя, он являлся блестящим продолжателем высоких традиций своих учителей, мастером яркого и разностороннего творческого дарования, — указали в академии.

Устинов стал известен благодаря постановкам «Жизель» Адольфа Адана в Санкт-Петербургском балете Бориса Эйфмана, «Опричник» Петра Чайковского в Большом театре, «Травиата» Джузеппе Верди в Театре оперы и балета Воронежа и другим.

Ранее скончался актер театра и кино Вадим Александров. Звезде сцены было 87 лет. Заслуженный артист России, окончивший училище имени Щепкина, посвятил сцене десятилетия, работая в Центральном детском театре и Театре-студии Олега Табакова.

Также на 76-м году жизни скончался телеведущий Владимир Молчанов. За последний год он несколько раз попадал в больницу. Молчанов за 2025 год был госпитализирован пять раз с резкими болями в животе — последний раз зимой, медики подозревали у него желудочно-кишечное кровотечение.