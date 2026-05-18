18 мая 2026 в 17:32

Россиянка заявила о пропаже дочери после выхода из приюта в Мексике

Приемная дочь петербургской пианистки Марины Романовой пропала в Мексике, после того как покинула приют по достижении совершеннолетия, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Родственники считают, что к исчезновению могут быть причастны местные криминальные структуры и представители власти.

История началась в 2023 году в Мехико. Приемную дочь Романовой забрали из школы сотрудники местных органов опеки DIFEM. Семье сообщили, что девушка пожаловалась на насилие в доме. Родственники отвергают эти обвинения. По их словам, в ходе собственного расследования они обнаружили переписку Кристины с мужчиной из Тихуаны, который убеждал ее сбежать от семьи.

Марина Романова считает, что ее дочь могла стать жертвой схемы по похищению людей через органы опеки. По версии семьи, детей могут изымать из семей под надуманными предлогами, после чего они исчезают после достижения совершеннолетия.

В течение нескольких лет мать добивалась встречи с дочерью, которую удерживали в местных приютах. Возможность увидеться с российскими дипломатами девушке предоставили после обращения МИД РФ.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитник Ева Меркачева заявила, что возвращение 17-летней россиянки из Мексики нужно обсуждать с высшим руководством страны. По ее словам, в решении этого вопроса могут помочь международные организации, в частности комитет по правам ребенка.

