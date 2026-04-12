12 апреля 2026 в 17:45

В СПЧ ответили, как решать вопрос возвращения 17-летней россиянки из Мехико

Возвращение 17-летней россиянки из Мексики нужно обсуждать с высшим руководством страны, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитник Ева Меркачева. По ее словам, в решении этого вопроса могут помочь международные организации, в частности Комитет по правам ребенка.

Эта ситуация показывает, что на уровне чиновников Мексики решение вряд ли удастся найти. Они ведь уже нарушили международные нормы. А это значит, что в данном случае надежда может быть только на руководство Мексики, и именно туда мы надеемся обратиться, а также в организации, которые занимаются мониторингом для соблюдения международных договоров по защите детей. Это в первую очередь Комитет по правам ребенка, который был создан в 1991 году в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, — сказала Меркачева.

Она охарактеризовала текущую ситуацию как удержание гражданина РФ на территории другого государства. Правозащитник подчеркнула, что подобные действия могут быть оправданы только в случае наличия угрозы для ребенка в России, чего в реальности не наблюдается.

Международные конвенции, направленные на защиту прав детей, предусматривают, что иностранное государство, на территории которого оказался ребенок, должно принять безотлагательные меры для обеспечения его немедленного возвращения на родину. В качестве исключения прописана ситуация, когда существует риск, что возвращение на родину причинит ему физический или психологический вред. Очевидно, что ситуация с девочкой не такая. Она сама просит вернуть ее в Россию. По большому счету факт отказа в ее возвращении можно назвать похищением. Однако хочется надеяться, что все происходящее лишь недоразумение, — резюмировала Меркачева.

Ранее стало известно, что мексиканские власти отказываются возвращать в Россию несовершеннолетнюю гражданку страны, которую удерживают в учреждении Генпрокуратуры по делам семьи и детей. Как сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Яков Федоров, с августа 2025 года дипломатам не предоставляют консульского доступа к девушке, а все обращения в мексиканские инстанции остаются без ответа.

