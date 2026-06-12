В Севастополе обновили порядок выдачи топливных QR-кодов Развожаев: чат-бот на топливо в Севастополе оптимизировали для исключения ошибок

В Севастополе оптимизировали работу чат-бота, который генерирует QR-коды для покупки топлива, сообщил в соцсетях губернатор города Михаил Развожаев. Новые изменения в системе позволяет пользователям предварительно вводить номер своего автомобиля.

В субботу, 13 июня, продажа топлива через QR-коды будет доступна на заправках сети ТЭС. Развожаев пояснил, что изменение порядка работы в чат-боте направлено на повышение удобства граждан, поскольку предварительный ввод автономера поможет избежать ошибок при генерации QR-кода.

Стоит отметить, что количество QR-кодов, доступных ежедневно, соответствует объему топлива, находящегося в свободной продаже на сутки. При этом отпуск топлива в канистры запрещен из-за фиксации многочисленных нарушений в этом сегменте.

По QR-коду можно будет заправить только машину. <...> Нам пришлось пойти на эти меры, так фиксируем много нарушений в этом сегменте, — пояснил губернатор.

Ранее сообщалось, что топливо на автозаправочных станциях в Крыму подешевеет на 11 рублей. Как уточнил глава региона Сергей Аксенов, решение принято по итогам переговоров с владельцами компаний АТАН и ТЭС.