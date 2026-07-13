Мошенники в России нашли новый способ кражи денег через QR-коды Мошенники в РФ стали внедрять в свои схемы возможности внесения денег по QR-коду

Дистанционные мошенники начали использовать новую схему хищения денег с применением QR-кодов, передает ТАСС со ссылкой на МВД России. Отмечается, что подобная схема стремительно набирает популярность среди представителей криминального сообщества.

Среди криминального сообщества набирает популярность использования возможности бесконтактного внесения денежных средств по QR-кодам. Жертве на техническое устройство в мессенджер направляется «скриншот» или непосредственно QR-код, позволяющий в банкоматах идентифицировать клиента и зачислить на счет денежные средства, — сказано в сообщении.

В МВД призвали не выполнять финансовые операции по инструкциям незнакомцев, полученным по телефону или через мессенджеры. Ведомство также напомнило, что любые подозрительные действия с банковскими сервисами необходимо предварительно проверять через официальные каналы своего банка.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш предупредил, что мошенники начали обзванивать россиян с предложениями о службе по контракту, чтобы получить доступ к банковским приложениям и аккаунтам на «Госуслугах». По его словам, злоумышленники звонят гражданам и заявляют, что те когда-то интересовались контрактной службой. Во время разговора они уточняют личные данные и под предлогом подтверждения личности просят назвать код из СМС.