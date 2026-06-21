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21 июня 2026 в 12:03

Мошенники начали играть на «патриотических чувствах» россиян

Депутат Панеш предупредил о схеме кражи денег через звонки о контрактной службе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мошенники начали обзванивать россиян с предложениями о службе по контракту, чтобы получить доступ к банковским приложениям и аккаунтам на «Госуслугах», заявил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш. По его словам, злоумышленники звонят гражданам и заявляют, что те когда-то интересовались контрактной службой. Во время разговора они уточняют личные данные и под предлогом подтверждения личности просят назвать код из СМС.

Панеш отметил, что после получения кода мошенники могут получить доступ к банковским сервисам, оформить кредиты и похитить деньги. Депутат добавил, что схема рассчитана на людей, которые действительно рассматривают возможность службы по контракту.

Предупреждаю: любой звонок по теме контракта, поступающий без вашего запроса, — это мошенничество. <...> Если сомневаетесь, перезвоните в банк или оператору по номеру, указанному на официальном сайте, а не по тому, с которого вам звонили. Государственные структуры не просят коды из СМС по телефону. Мошенники играют на патриотических чувствах — не дайте им себя обмануть, — предупредил депутат.

Ранее в МВД предупредили, что злоумышленники склоняют людей к совершению различных преступлений. Они заставляют жертв поджигать банки, имущество операторов связи, транспорт, оформлять банковские продукты на третьих лиц, участвовать в незаконных финансовых операциях или становиться курьерами.

Власть
Госдума
телефонные мошенники
контрактная служба
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